Schiester muss schaffen, was Berthold nicht gelungen ist

Die Personaldecke bei den Salzburger Grünen ist dünn. Das hat sich 2018 schon beim Abgang von Astrid Rössler gezeigt, und es zeigt sich gerade beim Rücktritt von Heinrich Schellhorn erneut. Viele personelle Optionen blieben nicht, Martina Bertholds Wechsel von der Stadt- in die Landespolitik ist der einzig logische Schritt gewesen, zumal die Partei nicht mit einem völlig unbekannten Gesicht in einen Landtagswahlkampf gehen kann.

So schwierig die Aufgabe für Berthold in den restlichen Monaten in der Landesregierung wird, ...