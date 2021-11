Zu viel ist in den vergangenen Wochen schiefgelaufen. Zu hart prallen die Gegensätze aufeinander. Der Advent ist ein guter Anlass, den Resetknopf zu drücken.

Diesen November muss man erst einmal verdauen: Bisher nicht erlebter Notstand in den Spitälern, erneuter Lockdown und als Draufgabe eine Impfpflicht, die immer ausgeschlossen wurde. Die vierte Coronawelle hinterlässt in der Gesellschaft eine Spur der Verwüstung. Frust, Empörung, Schuldzuweisungen bis hin zu offenem Widerstand und sich aufschaukelnder Aggression ergeben eine explosive Mischung. Das Vertrauen in die Politik, diese Pandemie jemals in den Griff zu bekommen, hat erneut schwer gelitten. Eines ist jedenfalls gewiss, dass in dieser Pandemie nichts gewiss ist. ...