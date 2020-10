Ja, weiß nicht, nein oder vielleicht doch ein Salzburger Christkindlmarkt heuer? Klare und entschlossene Ansagen wären jetzt mal gefragt.

Wie man die Bürger maximal verwirrt, wird derzeit auf so einigen politischen Ebenen vorexerziert. Angefangen bei der Bundesregierung, die uns wochenlang im Unklaren lässt, welch strenge Maßnahmen sie nun plant und ab wann sie gelten sollen. Auch bei der roten Corona-Ampel weiß niemand mehr, was sie bedeutet, was erlaubt und was verboten ist.

Salzburgs Stadtchef hat in den vergangenen Tagen aber ebenso Verwirrung gestiftet. Anfang Oktober wurde die Durchführung des Christkindlmarkts bejaht. Am Mittwoch hat ihn Harald Preuner ...