So kehrt sicher keine Ruhe ein

Gemessen am Lärm mag diese Art von "Verkehrsberuhigung" mit dem Verbot von Verbrennern am Gaisberg gelungen sein. Gemessen an dem, worauf es dabei eigentlich ankommt - nämlich mehr Qualität für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen -, war diese Aktion eher als schlechter Scherz zu verstehen. Die Parkplätze am Berg waren letztlich wie sonst auch lückenlos belegt. Und dass die Linienbusse mitunter so voll waren, dass Leute auf der Strecke blieben, zeigt, in welche Richtung es gehen muss: Es braucht an ...