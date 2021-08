Standpunkt SN

Zwei Ärzte wollen zusammen arbeiten, um sich gegenseitig zu unterstützen und gleichzeitig die Versorgung in ihrer Region zu verbessern. Es ist schon seltsam, dass etwas, was sich nach der einfachsten Sache der Welt anhört, in der Welt der Gesundheitsversorgung als Innovation gilt.

Noch immer ist es etwas Besonderes, dass Ärzte im niedergelassenen Bereich außerhalb von Einzelpraxen neue Wege der Zusammenarbeit suchen. Das hängt zusammen mit komplexen Abrechungen im Gesundheitssystem und zähem Ringen zwischen Vertragspartnern aus der Sozialversicherung und ...