Gut für uns Patienten: Unser Wohl steht für die Ärzte nach wie vor ganz oben. En gros arbeiten sie gern in dem Beruf, aber je weiter hinauf man in der Hierarchie blickt, desto schwieriger wird es. Fühlen sie sich in der unmittelbaren Kollegenschaft noch wohl, so sagt die Hälfte der in einer Umfrage Befragten, sie bekomme zu wenig Rückhalt vom Arbeitgeber, also der Spitalsleitung.

Und man beklagt den steigenden Arbeitsdruck. Dass zeitgleich junges, akademisch ausgebildetes Pflegepersonal heranwächst, das ...