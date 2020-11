Dass derzeit trotz der Pandemie samt Lockdown zehn Hotelprojekte in der Landeshauptstadt eingereicht oder bereits in Bau sind und ein elftes Haus kürzlich aufgesperrt hat, nötigt Respekt ab: Denn unser Land steckt in der schwersten Krise seit 1945. Besonders der Städtetourismus ist arg betroffen. Selbst wenn es binnen Monaten eine Impfung geben sollte, ist keineswegs absehbar, wann, wie schnell und wie viele Touristen gerade aus Übersee die Mozartstadt wieder besuchen werden (dürfen). Insofern darf man den Hoteleigentümern und -investoren applaudieren, ...