Warmwasser in Schulen: Kalte Füße oder doch ein blamabler Salto rückwärts

Es wird Zeit, dass sich die Salzburger Stadtregierung ein paar Gedanken macht - und zwar gemeinsam.

Es hat nicht lange gedauert, bis die Salzburger Stadtregierung am Montag kalte Füße bekommen hat. Nein, man werde sicherlich nicht das Warmwasser in Schulen und Kindergärten abdrehen, ließ der Bürgermeister verlautbaren und tadelte die grüne Regierungskollegin, nachdem die Stadt mit der geplanten Maßnahme österreichweit in die Schlagzeilen geraten war. Er nehme den Energiesparkurs nun selbst in die Hand, sagte Harald Preuner vollmundig. Man kann nur sagen: Zeit wird's!

Das Thema Energiesparen sollte von der gesamten Stadtregierung endlich mit ...