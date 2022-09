Was man von roten Fantasien halten darf

Der bundespolitische Rückenwind kann schnell wieder verflogen sein. Und eine Rückkehr zur Großen Koalition in Salzburg erscheint nur auf den ersten Blick unwahrscheinlich.

Es war der sprichwörtlich rote Teppich, den die Salzburger SPÖ am Donnerstag für Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner ausrollte. Seit das Kanzleramt für die SPÖ in Meinungsumfragen in Reichweite ist, ist auch die Bundesparteichefin wieder ein gern gesehener Gast. Da stolzieren Landesparteichef David Egger (der stets als Doskozil-Befürworter auffiel), Stadtparteichef Bernhard Auinger und das restliche Team genüsslich Seite an Seite mit der Chefin über den Mirabellplatz. Die lästigen Fragen rund um die Vorgänge zur Wien Energie waren zwar unvermeidbar inkludiert, konnten das ...