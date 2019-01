Der Hahnbaum, der Hausberg der Pongauer Bezirkshauptstadt, ist zum wichtigsten Thema im Wahlkampf in St. Johann geworden. Genauer gesagt das kleine Familienskigebiet und ein mehr als 40 Jahre alter Doppelsessellift.

Ausgerechnet Salzburgs "Oberbürgermeister", Gemeindeverbands-Präsident Günther Mitterer, hat in seiner Gemeinde mit viel Gegenwind zu kämpfen. Die Wahl am 10. März wird für ihn alles andere als eine "g'mahte Wiesn". Eine Bürgerinitiative, die den Sessellift retten will, ruft am Freitagnachmittag sogar zu einer Demonstration auf. Sie hat im Vorjahr rund 4000 Unterschriften von Unterstützern gesammelt. Darunter sind auch viele Auswärtige, zum Beispiel aus Wien oder der Stadt Salzburg.