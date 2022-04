Wenn die Politik das Gespür vermissen lässt

Rekorde auf der einen, Preiserhöhungen auf der anderen Seite - dass die Bürger so eine Botschaft nicht unkommentiert schlucken, das war vorherzusehen.

Das Postfach für Leserbriefe ist so etwas wie der Seismograf für die Stimmung in der Gesellschaft. Derzeit quillt dieses Postfach über. Täglich erreichen uns neue Zuschriften von Leserinnen und Lesern, die empört sind über die Preiserhöhungen bei Strom und Gas, über die Salzburg AG und deren Chefetage, über die politischen Eigentümervertreter des Unternehmens, über die Untätigkeit des Aufsichtsrates, und in letzter Konsequenz über Putin und seine Schergen, denen wir das zu verdanken haben. Selten hat ein Thema so viele Reaktionen ...