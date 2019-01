In politisch umkämpften Gemeinden wie Oberndorf verspricht die Gemeinde- und Bürgermeisterwahl am 10. März Spannung. Die beiden Favoriten, der SPÖ-Vizebürgermeister und die ÖVP-Vizebürgermeisterin, lassen keine Zweifel daran, dass sie die Wahl gewinnen wollen.

Diese Entschlossenheit sowie die relativ große Auswahl an Parteien und Kandidaten sind bei weitem nicht in allen Gemeinden vorhanden. In etlichen Orten müssen die Bürger froh sein, wenn sich überhaupt ein Kandidat (wieder) zur Verfügung stellt. Wenn nur ein Bewerber auf dem Stimmzettel steht, ist das für die Demokratie nicht gut und für den "allein gelassenen" Kandidaten nicht angenehm. Die meisten dieser Amtsinhaber (Bürgermeisterinnen gibt es im ganzen Land ja nur fünf) hätten gern zumindest einen Mitbewerber.