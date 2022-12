Wenn wir uns etwas wünschen dürfen …

… dann wäre es am Gabentisch lösungsorientiertes politisches Arbeiten anstatt reflexartigen Ablehnens. Und ein Wahljahr, in dem nicht der lauteste Schreihals das meiste Gehör findet.

Es ist die Zeit angebrochen, in der auch in Salzburg die festen Rituale wieder Einzug halten. Vom Christkindanschießen auf der Festung bis zum Erklingen des "Stille Nacht"-Liedes in Oberndorf folgt dieses Bundesland den alten Traditionen. Und es tut gut, dass zumindest die Pandemie nach zwei Jahren heuer nicht mehr am Gabentisch präsent ist und Familienfeiern durchkreuzt. Neuerdings zählen zu den politischen Ritualen sogar weihnachtliche Videogrußbotschaften an die Bürgerinnen und Bürger. Was einst an salbungsvollen Worten dem Bundespräsidenten vorbehalten war, kommt ...