Wer am Ende die Gesamtrechnung zahlt

Eine satte Strompreiserhöhung lässt sich nicht als politischer Erfolg verkaufen. Das gilt auch für anfallende Millionengewinne.

Vor dem Wahltag bleiben die Grauslichkeiten üblicherweise in der Schublade. Stattdessen greift die Politik im Vorfeld gern zu picksüßen, meist sündteuren Wahlzuckerln. Die niederösterreichische Landeshauptfrau hat längst den blau-gelben Strompreisrabatt ausgegeben - kein Zufall, wird doch Ende Jänner in Niederösterreich gewählt. Nur drei Monate später steht der Urnengang in Salzburg an.

Folglich hat man auch in Salzburg damit gerechnet, dass die ÖVP dafür sorgen wird, dass vor dem 23. April 2023 kein Ungemach mehr kommt. Umso erstaunlicher war ...