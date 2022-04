Wer hat nicht nur die Energie für große Worte?

Stark steigende Energiepreise reißen uns aus der Lethargie. Höchste Eisenbahn, die Zeichen der Zeit ernst zu nehmen und aufs Tempo zu drücken.

Der Wind stand noch nie so günstig, den Wandel hin zu erneuerbaren Energieträgern im notwendigen Ausmaß zu beschleunigen. Das Drama dabei ist, dass es einen Krieg dazu benötigt, um die nach wie vor zu große Abhängigkeit von fossilen Energieträgern deutlich zu machen. Die Jugend hat in den vergangenen Jahren mit Fridays for Future hartnäckig Druck aufgebaut, die Energiewende entschlossen in Angriff zu nehmen. Es ist auch einiges in Bewegung gekommen, aber viel zu oft sind das noch große Worte ohne ...