Ob mit Geld oder ohne: Ärzte und Pflege verdienen größtmögliche Solidarität.

Eine Pflegerin auf der Corona-Intensivstation der Barmherzigen Brüder schreibt den SN tief betroffen: Sie habe gerade einen toten Coronapatienten von der Station weggebracht, als sie plötzlich mitbekommt, wie vor den Toren des Krankenhauses ein lautstarker Anti-Corona-Zug vorbeimarschiert. Gegipfelt hat das am vergangenen Wochenende auch in Protesten vor den Landeskliniken. Selten ist eine in dieser Form einzigartige Demo auch unter den SN-Leserinnen und -Lesern auf so viel Ablehnung gestoßen, verbunden mit der Sorge über eine gefährliche Radikalisierung der Gesellschaft.

...