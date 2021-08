Gestank und Lärm sind eine explosive Mischung im Zusammenleben der Menschen in Salzburgs Städten und Dörfern. Der Streit um Gülle im Flachgau bringt eine alte Diskussion neu in Gang.

Der Konflikt zwischen Landwirten und anderen Ortsbewohnern in Dorfbeuern um das Ausbringen von Gülle und Mist zeigt, dass Verständnis für andere nicht mehr selbstverständlich ist. Freilich hängt das Problem auch damit zusammen, dass die Landwirtschaft in manchen klimatisch begünstigten Lagen auch hierzulande intensiver geworden ist. Also wird öfter geerntet und mehr gedüngt, manchmal auch unsachgemäß und rücksichtslos. Im Vergleich zur internationalen Agrarindustrie sind die Flachgauer Wiesen allerdings immer noch bessere Schrebergärten.

Auseinandersetzungen sind generell härter geworden in unserer ...