Was viele lange nicht wahrhaben wollten, dass es überhaupt sein kann: In den Spitälern ist jetzt Feuer am Dach. Zu wenig gelernt aus Erfahrungen des Frühjahrs.

Vor zwei, drei Wochen hat man noch heftig darüber debattiert, ob wir einen Lockdown überhaupt benötigen. Seit Tagen stellt sich diese Frage nicht mehr. Weil vor allem in Salzburg und den anderen westlichen Bundesländern die Spitäler am Limit sind. Weil für die Behandlung der Coronapatienten ein akuter Pflegenotstand herrscht. Weil die Infektionszahlen nach wie vor in einem atemberaubenden Tempo steigen. Daher drängt sich jetzt zwingend die Frage auf: Müssen wir den Lockdown nicht weiter verschärfen? Und kommen wir aus diesem ...