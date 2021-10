Die Sehnsucht nach einem normalen Leben ist riesengroß. Dennoch: Die rote Corona-Ampel für Salzburg ist ein Warnsignal, nicht alte Fehler zu wiederholen.

Für einige Tage rollte die Schockwelle der Regierungskrise in Wien auch über die Politik in Salzburg hinweg und drängte alles andere beiseite. Wie wichtig eine handlungsfähige Führung auf Bundes- wie auf Landesebene aber gerade jetzt ist, zeigt sich an der Coronakrise. Auch wenn die Sehnsucht riesengroß ist, endlich wieder zur Normalität zurückkehren zu können, scheint das Virus gerade erst einen neuen Anlauf zu nehmen, um uns aus dem Gleichgewicht zu bringen. Salzburg wird als einziges Bundesland von der Ampelkommission auf ...