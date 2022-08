Wie wär's mit einem Abrüsten der Worte?

Eine Mahnwache in Salzburg, die einer toten Ärztin über der Landesgrenze gilt: Man kann dem Hass einiges entgegensetzen. Das gilt für Politiker genauso wie für jeden Einzelnen.

Ist es die Hitze, die Rekordinflation, die durch den russischen Krieg ausgelöste Sorge, die allgemeine Unzufriedenheit nach zwei Jahren Corona oder eine Mischung aus allem? Die Stimmungslage, die sich derzeit subkutan in einem Teil der Gesellschaft abzeichnet, müsste jeden Salzburger Politiker nachdenklich stimmen. Denn was kommt da an Aggressivität erst im Herbst auf uns zu, wenn wir das Energiesparen ernsthaft in unseren Alltag integrieren und erneut an die Vernunft und Solidarität der Bürger appellieren müssen? Wenn der Wohlstand in Gefahr ...