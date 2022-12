Wo Gewalt anfängt

Steigende Fallzahlen werden in der Gewaltproblematik häufig als größer werdendes Problem interpretiert. Das muss nicht so sein. Steigende Fallzahlen bedeuten mehr Licht ins Dunkel. Wird die Gewalt sichtbar, wird sie bekämpfbar. Sichtbarer wird sie, weil mehr darüber gesprochen und geschrieben wird. Eher kontraproduktiv sind in diesem Zusammenhang Kampagnenbilder von Frauen mit Veilchen oder Buchtitel à la "Land der toten Töchter". Warum? Weil Frauen sich dann denken könnten: So weit ist es bei mir ja noch nicht, habe ich da überhaupt ...