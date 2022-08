Wohnbaupolitik - die größte Schwachstelle dieser Landesregierung

Wozu sich noch Vollzeit abstrampeln, wenn die eigenen vier Wände selbst für Akademiker unfinanzierbar geworden sind. Diese Entwicklung ist die Bankrotterklärung für die Wohnbaupolitik.

Wenn Spatenstiche anstehen, dann sind Politiker meist nicht weit. So war es vergangene Woche auch in Obertrum, als Wohnbaulandesrätin und Raumordnungslandesrat zur Tat schritten. Ein Supermarkt, der seit fast 20 Jahren dort angesiedelt ist, wird neu errichtet und erhält 24 Wohnungen samt Tiefgarage unten und Photovoltaik oben. Mehr Verkaufsfläche im Gegenzug für Wohnraum, lautet das Rezept gegen den Flächenfraß. So sieht es die Gesetzesnovelle vor, die die Landesregierung im Vorjahr beschlossen hat. Ob der ganzen Euphorie, endlich ein gelungenes Projekt ...