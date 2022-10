Würdiges Erinnern ermöglichen

In einer Zeit, in der Hass und Hetze wieder Konjunktur haben, zeigt sich: Es gibt kein Ende der Geschichte. Um Freiheit, Gleichheit und Respekt muss täglich neu gerungen werden.

Umso wichtiger ist es, dass die demokratische Erinnerungskultur an die NS-Verbrechen und an deren Opfer gepflegt und kontinuierlich mit Leben gefüllt wird und insbesondere auch heute noch bestehende Lücken angegangen werden. So wie in Radstadt, wo die Zuständigen mit historischem Wissen - etwa zum NS-belasteten Straßennamen Maderweg - nicht gerade glänzten. Diese geschichtliche Aufarbeitung vor Ort ist vor allem das Verdienst eines engagierten Pädagogen, nämlich von Michael Kroiß.

Erinnerung setzt Wissen voraus. Und: Wie schaffen wir es, der Opfer des Holocausts würdig zu gedenken? Gibt es überhaupt eine "richtige" Form des Gedenkens? Schweigen bedeutet jedenfalls Vergessen. Kleine, in den Boden eingelassene Tafeln, sogenannte Stolpersteine, erinnern bereits in vielen Städten namentlich an Opfer des

Nationalsozialismus.

Jetzt auch in Radstadt.