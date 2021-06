Haben Sie auch schon festgestellt, dass ein Berg allein heute oft zu wenig ist? Alles wird beständig eventisiert und erlebbar gemacht. Das ist nicht nur in den Wintertourismus-Hochburgen so, sondern auch in der Stadt. Spielplatz auf der Müllner Schanze, Kletterwand dahinter. Ein weiterer Spielplatz weiter oben in Diskussion. Das Angebot wird dann auch dankbar angenommen.

Nur: Die Frequenz steigt damit auch dort, wo man sich duzt, die Luft dünner und die öffentlichen Toiletten rar werden. Die menschlichen Bedürfnisse ...