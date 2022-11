Zurück an die Hebel der Macht

Das Dilemma der SPÖ in Salzburg lautet, dass wohl nur die ÖVP die "Roten" aus der ungeliebten Oppositionsrolle hieven wird können.

Die Sozialdemokraten wittern Morgenluft. Das ist nicht erst seit dem Landesparteirat am Freitagabend spürbar. Die Themenlage spielt der SPÖ seit Monaten in die Hände, die Schwäche der ÖVP auf Bundesebene und das (in Folge der Coronakrise) Schwächeln der ÖVP auf Landesebene tragen ihr Übriges dazu bei, dass es für die SPÖ gerade gut läuft.

Eine Obmanndebatte gibt es bei der SPÖ in Salzburg nicht - anders als in der Bundespartei in regelmäßigen Abständen zelebriert. Weil niemand freiwillig als ...