Start für Ausfahrtsbeschränkungen in Adnet und Annaberg

Ab Mittwoch dürfen nach St. Koloman auch Annaberg-Lungötz und Adnet nur noch mit Nachweis einer Impfung, PCR-Testung oder Genesung verlassen werden. Unterdessen zeigt sich: Die Impfkurve in Salzburg rasselt in den Keller. Und eine coronskeptische neue Liste weiß das für sich zu nutzen.

"Wirklich erfreulich ist die Entwicklung nicht", meint Gernot Filipp, Leiter der Salzburger Landesstatistik, beim Blick auf die Entwicklung der Corona-Infektionszahlen im Tennengau. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Mittwoch von 497 auf 561 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner. "Seit Anfang Oktober haben wir einen exponentiellen Anstieg", sagt Filipp. "Es geht schön langsam in den Pongau über. Es schaut so aus, als ob diese Entwicklung ähnlich ist wie im Vorjahr. Dass es ab Mitte Oktober noch einen Schub gibt." Dass sich das Virus besonders ...