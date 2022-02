Startschuss für die Modernisierung des Bahnhofs Oberndorf ist gefallen

Biobauer und Voglwirt-Pächter Josef Hillerzeder habe Hilfe gebraucht und nun sei er da, sagt Roman Luginger. Der 29-jährige Koch mit internationaler Erfahrung in der Spitzengastronomie will das Wirtshaus …

"Ross-Stall" und "Anthering" sind zwei Begriffe, die man nicht mit Stefan Zweig assoziiert. Und doch: Dem Führungsgremium des Kulturvereins Anthering gelingt es, Stefan Zweig in einen Ross-Stall zu bringen - …

Chronik

Die junge Familie sei "ein Beispiel für perfekte Integration" gewesen, heißt es. Mutter, Vater und Sohn stürzten am Sonntag mit dem Auto in die Salzach. Sie starben noch an der Unfallstelle.