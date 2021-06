Startschuss für neue Bezirkshauptmannschaft in Seekirchen

Am Dienstag war Spatenstich für die neue Bezirksverwaltungsbehörde für den Flachgau. In nur zwei Jahren soll das Gebäude für bis zu 200 Mitarbeiter fertig sein. In der Landeshauptstadt wird nur mehr eine kleine BH-Außenstelle verbleiben.

Auf 7600 Quadratmetern entsteht in Seekirchen am Wallersee eines der modernsten Verwaltungsgebäude des Landes. Am Dienstag nahmen Bgm. Konrad Pieringer, LH Wilfried Haslauer (beide ÖVP) und Bezirkshauptfrau Karin Gföllner den symbolischen Spatenstich vor. Haslauer: "Die Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung wird ein Ort höchster Serviceorientierung, von dem alle profitieren, die Flachgauerinnen und Flachgauer genauso wie die Landesbediensteten. Die Behörde kommt zu den Menschen und ist Teil der Region." 30 Mill. Euro werden investiert Die Bezirkshauptmannschaft (BH) Salzburg-Umgebung wird eine der modernsten Verwaltungsbehörden im deutschsprachigen Raum. Investiert werden rund 30 Mill. Euro. Rund 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden im Neubau ab Juni 2023 einen topmodernen Arbeitsplatz vor. "Wir ermöglichen damit eine zeitgemäße Arbeitswelt, in der sich die Bediensteten wohlfühlen und die Flachgauer Bevölkerung mit ihren Anliegen gerne hinkommt. Die Behörde kommt dorthin, wo sie gebraucht wird, zu den Menschen vor Ort inmitten des Bezirks", so LH Wilfried Haslauer beim Spatenstich in Seekirchen. Daten und Fakten zur neuen Bezirkshauptmannschaft Die Bezirkshauptmannschaft ist Bestandteil der Umsetzung der Organisationsstrategie LandSalzburg@2022, um das Amt der Landesregierung zu einer der modernsten Verwaltungen im deutschsprachigen Raum zu machen. Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

•Baubeginn: Juni 2021

•Fertigstellung: Juni 2023

•Grundstücksgröße: rund 7600 Quadratmeter

•Nutzfläche: rund 5250 Quadratmeter

•Tiefgarage: 65 Stellplätze

•Kostenrahmen: rund 30 Millionen Euro

•Arbeitsplätze: 190

•Baumeisterarbeiten: Bauunternehmen Doll GmbH (Seekirchen)

•Holzbau: Appesbacher Zimmerei Holzbau GmbH (Abersee)

•Architektur + Generalplanung: SWAP Architektur, DELTA Bezirkshauptfrau Gföllner: "Näher bei den Menschen" Neu in der Raumaufteilung werden die Trennung aller öffentlichen Serviceeinrichtungen im Erdgeschoß und der interne Bürobereich im Obergeschoß sein. "Die klare Strukturierung und die offene Bauweise machen die Abläufe für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Bediensteten einfacher und klarer. Wir verbessern damit die Serviceleistung und können obendrauf noch näher bei den Menschen sein", so die Bezirkshauptfrau des Flachgaus, Karin Gföllner. Bürgermeister Pieringer: "Behörde für alle gut erreichbar" Auch der Seekirchner Bürgermeister Konrad Pieringer zeigte sich hocherfreut über den Spatenstich - und die mit der BH verbundene Aufwertung seiner Stadt. Pieringer: "Es freut mich, dass Seekirchen durch die neue Bezirkshauptmannschaft zum zentralen Verwaltungs- und Dienstleistungsort für den Flachgau wird." Nachsatz: "Unsere Stadt liegt jetzt schon verkehrsmäßig sehr günstig und ab Ende 2024 wird auch der neue Bahnhof Seekirchen-Süd dazu beitragen, dass die Anreise für alle möglichst leichtfällt. Zudem werden, da ja auch das neue Bezirksgericht hier entsteht, alle Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel überarbeitet." Am bisherigen Standort in der Fanny-von-Lehnert-Straße ist im künftigen Landes-Dienstleistungszentrum eine kleine Außenstelle der BH Salzburg-Umgebung für alle Flachgauer geplant, die diesen Standort besser erreichen können. Flexible Arbeitswelten im neuen Gebäude Ähnlich wie beim neuen Landesdienstleistungszentrum am Bahnhofsvorplatz wird die neue Bezirkshauptmannschaft nicht nur offen und freundlich für die Bürgerinnen und Bürger sein; auch die Rahmenbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden flexibel: Wo nötig entstehen Einzelbüros, wo erforderlich - zum Beispiel für Projektentwicklungen - werden offene Arbeitswelten zum Einsatz kommen. Die Voraussetzungen dafür sind jedenfalls in der Planung mitgedacht und berücksichtigt worden. klima.aktiv-Goldzertifizierung wegen hohen Holzbau-Anteils Der Neubau entspricht den höchsten ökologischen Standards und wird nach klima.aktiv-Gold, der höchsten Stufe, zertifiziert. So wird das Gebäude überwiegend in nachhaltiger Holzbauweise errichtet, flächenschonende Tiefgaragenplätze geschaffen und das Nahwärmenetz von Seekirchen zur Heizung genutzt. Zudem erfolgt die Kälteversorgung durch eine Tiefenbohrung und über die Fußbodenheizung. Großzügige Verglasung und Grünräume auf mehreren Ebenen schaffen ein ruhiges, naturnahes Arbeitsumfeld.