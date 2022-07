Statt 7150 bekommen nur mehr 4500 Sozialhilfe - aber Not steigt

Die Zahl jener Personen, die in Salzburg Sozialunterstützung (früher: Mindestsicherung) bekommen, geht seit Jahren zurück. Aber der jüngste und sehr deutliche Rückgang kam auch für die Sozialabteilung des Landes überraschend. 7150 Personen bekamen in Salzburg im Jahr 2020 die Unterstützung. 2021 waren es nur noch 5503. Die Tendenz sei auch in diesem Jahr rückläufig, sagt LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne). Derzeit stehe man bei 4500 Bezieherinnen und Beziehern.

Die Ursachen dafür seien sehr unterschiedlich. Ein Faktor sei das neue ...