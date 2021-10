Stau auf A10: Salzburgs Verkehrslandesrat will Autos an der Grenze stoppen

Stefan Schnöll fordert Konsequenzen, nachdem Salzburg im Sommer "überrollt" wurde. Streit mit den bayerischen Nachbarn nimmt er dafür in Kauf.

Geht es nach Stefan Schnöll (ÖVP), soll eine Blockabfertigung bei der Einreise am Walserberg verkehrsgeplagte Gemeinden entlasten. Darum werde er sich beim Bund bemühen. Der öffentliche Verkehr soll im Gegenzug entlang der Tauernautobahn ausgebaut werden. Was aus seinen Ansagen für eine Mobilitätswende wurde und wie er seine Zukunft in der Politik sieht, erklärt der 33-Jährige im Interview.



Das 365-Euro-Ticket in Ehren, aber wo bleibt die vor drei Jahren angekündigte große Strukturreform im öffentlichen Verkehr? Stefan Schnöll: Die ist ...