Stau bei Einfahrt zum Parkplatz: Wachdienst bekommt Holzhütte

Wartende Lenker verursachen mit ihren Pkw beim Kreisverkehr am Museumsplatz (Rot-Kreuz-Parkplatz) regelmäßig ein Chaos.

"Occupied" stand am frühen Montagnachmittag vor dem Schranken zum Rotkreuz-Parkplatz. Dass nichts frei war, signalisierte auch die rote Ampel bei der Einfahrt. Das hinderte vier Fahrzeuglenker nicht, sich dennoch vor dem Schranken in Warteposition zu begeben. Im angrenzenden Kreisverkehr stellte sich unterdessen ein weiterer Wagenlenker an.

Szenen wie diese sorgen immer wieder für Stillstand rund um den Museumsplatz. Dort wurde 2021 ein neuer Kreisverkehr errichtet, mit dem das "Kranzlfahren" durch die Innenstadt ein Ende haben sollte. Gemeint war ...