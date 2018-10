Steidl: "Sagt den Gitzentunnel ab"

SPÖ machte Obus-Misere zum Thema einer dringlichen Anfrage im Landtag.

Die Obuskrise zog ihre Kreise am Mittwoch bis in den Landtag. Dafür, dass bei den Stadtbussen der Salzburg AG Personal fehle, sei nicht die Politik verantwortlich, sondern eine "gut bezahlte Geschäftsführung und Generaldirektoren", betonte SPÖ-Klubobmann Walter Steidl. Sehr wohl verantwortlich sei die Landesregierung und insbesondere Landeshauptmann Wilfried Haslauer dafür, dass ein attraktives öffentliches Verkehrsangebot in Salzburg fehle. Haslauer sei von 2004 bis 2013 Salzburg-AG-Aufsichtsratsmitglied und Verkehrsreferent gewesen, er habe das Verkehrsressort dann Hans Mayr, einem "politischen Glücksritter" überantwortet.

Jetzt brauche es ein mehrjähriges Infrastrukturprogramm. "Sagt den Gitzentunnel ab und investieren wir die 220 Millionen Euro in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs", schlug er der Regierung vor. Außerdem forderte Steidl eine Zweckwidmung der Dividendenzahlung der Salzburg AG an das Land. Dieses Geld - zuletzt immerhin zehn Millionen Euro - solle zusätzlich in den öffentlichen Verkehr investiert werden.

FPÖ-Abgeordneter Hermann Stöllner appellierte, Experten wie den "ins Abseits gestellten" früheren Stadtbus-Direktor Gunter Mackinger ins Boot zu holen.

In den vergangenen Jahrzehnten sei in der Verkehrspolitik viel versäumt worden - wer auch immer schuld daran sei, räumte Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) ein. Er wolle in die Zukunft blicken. Stadt, Land und Salzburg AG müssten den Verkehr gemeinsam organisieren. Positiv stimme ihn die von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) angekündigte Infrastrukturmilliarde, von der auch Salzburg und die Stadtregionalbahn profitieren würden. Daneben brauche es aber auch einen kulturellen Wandel. Die Hälfte aller im Auto zurückgelegten Strecken sei kürzer als fünf Kilometer. "Freunde, man braucht nicht immer das Auto", erklärte er und erinnerte an das vorhandene Radwegenetz. Er, Schnöll, gehöre zu einer Generation, "die den Klimawandel nicht mehr leugnet. Da sehe ich mich in der Pflicht", betonte der Verkehrslandesrat.