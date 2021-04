Stiegl-Flächen: Eckpunkte für geplanten Wohnbau weiter strittig

Obwohl die Causa bereits vor zwei Wochen vertagt worden war, gab es auch am Donnerstag keine Entscheidung bezüglich der geplanten bis zu 500 Wohnungen auf den Stiegl-Gründen in Maxglan. Nun soll der Stadtsenat am 10. Mai entscheiden.

SN/robert ratzer Die Wiese hinter dem Austria-Salzburg-Stadion in Salzburg-Maxglan soll in den nächsten Jahren mit Wohnungen verbaut werden.