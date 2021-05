Stiegl: Wieder keine Einigkeit über Eckpunkte

Nach Diskussion im Senat wurde Causa auf den Gemeinderat vertagt.

Wie sollen die Eckpunkte für künftige Bebauung der Stieglgründe mit bis zu 500 Wohnungen aussehen? Nachdem über diese Frage und den Amtsbericht von Vizebgm. Barbara Unterkofler (ÖVP) schon zwei Mal im Planungsausschuss keine Einigkeit herrschte, war es auch am Montag im Stadtsenat so. Und das, obwohl drei Gegenanträge vorlagen. Hauptstreitpunkt war, ob es, wie von SPÖ und BL gefordert, es ein Gesamtkonzept (samt Durchwegung, Öffi-Anbindung, Kinderbetreuung, Bewohnerservicestelle etc.) für die Fläche braucht, bevor Stiegl das Areal weiterverkauft - oder nicht. Nun muss der Gemeinderat am Mittwoch entscheiden. Da wird Kay-Michael Dankl (KPÖ-plus) zudem den Antrag stellen, dass die Stadt die Fläche kauft.