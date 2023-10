Stillen in der Öffentlichkeit - eine Gnade, kein Recht

50 gastronomische Betriebe österreichweit wurden kürzlich mit dem "Stillsiegel" ausgezeichnet. Ein schönes Zeichen: Frau darf hier ungestört ihr Baby stillen. Trotzdem bleibt mir da irgendwie die Sprache weg. Braucht es das wirklich? Man möchte meinen, dass unter all den über die Jahrzehnte hart erkämpften Frauenrechten auch jenes ist, sein Kind unbehelligt von blöden Kommentaren in der Öffentlichkeit stillen zu dürfen. Während einem der weibliche Busen von überlebensgroßen Plakatwänden entgegenlacht, empfinden viele ein Stück blanker Brust beim Stillen immer noch als Affront - diskriminierende Äußerungen inklusive. Warum? Schmeckt das Schnitzerl nimmer, wenn am Nebentisch ein Baby genüsslich schmatzt? Oder macht wirklich das meist klitzekleine Stückchen sichtbarer nackter weiblicher Haut den Unterschied? Jeder moderne Bikini enthüllt ungleich mehr - explizite Kritik daran bleibt aber aus. Und wenn doch wer was sagt, ist er "frauenfeindlich". Eben.

Lokale werden zertifiziert, weil sie Frauen erlauben, ihre Kinder zu stillen. Damit wird impliziert, dass das nicht selbstverständlich, sondern eine Art freundliches Entgegenkommen ist. Eine Gnade, kein Recht. Natürlich fühlt sich eine stillende Mutter in einem Stillsiegel-Betrieb willkommen. Das sollte sie aber ungefragt überall sein, auch ohne Siegel. Offensichtlich ist die weibliche Brust, wo sie nicht im erotischen Kontext, sondern als "Arbeitsgerät" daherkommt, immer noch ein Aufreger. Unverständlich. Noch dazu, wo die meisten Mamas mehr als dezent stillen und kaum eine in der Öffentlichkeit blankzieht. Wo bleibt die Begeisterung für "bio", Nachhaltigkeit und "Zurück zur Natur" - alles Trendthemen, zu denen das Stillen zu hundert Prozent passt? Wieso ist Stillen eigentlich nicht total "hip" - ganz zu schweigen von den Benefits für die Gesundheit (des Babys und der Mutter), von der man heutzutage auch immer so gern redet? Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste sich jeder Gastronom freuen, wenn eine stillende Mutter im Lokal is(s)t. Denn ob die Küche gut oder schlecht ist: Zumindest dem Baby schmeckt's sicher.