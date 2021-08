Stöckl fordert ab Oktober mit 1-G-Regel deutliche Vorteile für Geimpfte

Haben ab Oktober nur noch Geimpfte Zutritt zu Veranstaltungen und Feiern in geschlossenen Räumen? Gesundheitsreferent Stöckl macht Druck, Landeshauptmann Haslauer bremst. Und die Branchenvertreter für Gastronomie und Fitness schäumen.

Am Sonntag hatte der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) den Anfang gemacht, am Dienstag schwenkte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) um und am Mittwoch legte in Salzburg Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) während seines Urlaubs kräftig nach. Ab Oktober soll es mit einer 1-G-Regel durchaus weitreichende Zutrittsbeschränkungen im Freizeit- und Fitnessbereich, in der Gastronomie, aber auch bei Kulturveranstaltungen geben. Der Aufschrei der Branchensprecher ist groß und selbst Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), der sich bisher immer auch gegen eine Impfpflicht durch die Hintertür ...