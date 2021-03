Stöckl: "Wir verimpfen alles, was wir bekommen"

Bundeskanzler Sebastian Kurz will von den Ländern mehr Tempo beim Impfen. Es werde alles verimpft, was geliefert werde, sagt der Gesundheitsreferent.

Der Kanzler macht Druck: Sebastian Kurz wünscht sich von den Ländern ein höheres Tempo beim Impfen. Am Dienstag beklagte er in einer Aussendung die großen regionalen Unterschiede bei den Impfungen. Das mache eine Statistik über die gelieferten Impfungen deutlich: In Kärnten sind demnach derzeit neun Prozent der gelieferten Impfstoffe auf Lager, in Salzburg sind es 24 Prozent: Das ist österreichweit der höchste Wert.

Salzburgs Gesundheitsreferent LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) hält solche Vergleiche für sinnlos. "Hier wird ein Wettlauf ...