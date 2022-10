Stolpersteine in Radstadt verlegt

Als Ergebnis einer Lesung und eines Schulprojektes wurden nun in Radstadt zehn Stolpersteine in Erinnerung an NS-Opfer verlegt.

SN/sw/riedler V. l.: Michael Kroiß (Lehrer), Romy Mooslechner, Bgm. Christian Pewny, Elisa Uriach, Elisabeth Schneider und Michael Habersatter (Kulturverein).