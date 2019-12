Strache urlaubt mit Familie derzeit in Chaletdorf in Wagrain

Die Entscheidung über einen möglichen Parteiausschluss von Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache durch das Schiedsgericht der FPÖ steht noch aus. Strache soll erst vor dem Gremium seine Sicht der Dinge darstellen.

Der Grund, warum das noch nicht geschah: Strache ist mit seiner Frau Philippa auf Urlaub - und zwar in Salzburg. Im Chaletdorf Prechtlgut in Wagrain (ab 240 Euro pro Nacht und Person) ist Strache derzeit zur "Entspannung", wie er auf seiner Facebook-Seite am Donnerstag mitteilte.

Der Ex-Chef der Freiheitlichen schwärmte von der Gastfreundschaft, das Prechtlgut sei "wahrlich zu empfehlen". Salzburg ist für Strache (neben Ibiza) seit 2010 ein beliebter Urlaubsort. Wie ehemalige Parteimitglieder berichten, hat "HC" jahrelang in Kaprun seinen Winterurlaub verbracht. Ob er diesen auch seiner Partei verrechnet hat, wie jüngst kolportiert wurde, ist nicht bekannt.

Quelle: SN