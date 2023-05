Straßenumfrage zur neuen Landesregierung: Hält diese Regierung fünf Jahre?

Wir haben die Salzburgerinnen und Salzburger gefragt.

Auf Bundesebene hatte sich die FPÖ zuletzt nicht als stabiler Regierungspartner erwiesen - wie lange wird die Koalition in Salzburg halten? "Definitiv fünf Jahre", erklärte FPÖ-Klubchefin Marlene Svazek. Man habe ja bewusst die Entscheidung getroffen, Verantwortung übernehmen zu wollen, und "da muss die gesamte Partei miteingebunden werden, da müssen alle mitziehen, auch die Funktionäre in den Gemeinden". Sie sei zuversichtlich, dass das auch gut gelingen werde. Er glaube, dass die nun präsentierte Koalitionsvariante die beste sei, "die Realität und der Alltag werden zeigen, ob ich mich in dieser Einschätzung richtig wiederfinde", ergänzte ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Wie das die Menschen in Salzburg sehen, haben die SN bei einer Straßenumfrage in Erfahrung gebracht. "Ich hoffe doch, dass sie fünf Jahre hält", meinte Universitätsprivatdozent Daniele Mattiangeli, denn "eine instabile Regierung bringt normalerweise auch mehr Probleme." Über die Lebensdauer der Koalition wollte Studentin Hanna Lintner keine Prognose abgeben: "Es kann alles passieren", meinte sie. Andere wiederum sind sich sicher, dass die Koalition halten werde. "Es ist ja jeder daran interessiert, an der Macht zu bleiben", meinte die Salzburgerin Ursula Winzer. Zudem liege es im Interesse des Landeshauptmannes, dass es nicht zu Neuwahlen komme. Rosina Gruber, die von Schwarz-Blau "nichts" hält und ihrer Enttäuschung über Haslauer Luft machte, meinte: "Das wird schon fünf Jahre halten." Andere wollen Schwarz-Blau eine Chance geben. "Schauen wir einmal, was sie können", sagte Blumenhändler Blaise Sappi. "Hoffen wir, dass die Regierung lange hält und dass sie gut arbeitet", ergänzte Wirt Walter Bankhammer.

Hält diese Regierung fünf Jahre?