In den Werkstätten der Lebenshilfe Salzburg wurde am Dienstag nicht gearbeitet. Der Streik richtete sich auch an die Salzburger Landespolitik.

Die Sessel in der Lebenshilfe-Werkstatt in Viehhausen bleiben auf den Tischen. 50 Klienten der Betreuungseinrichtung für Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten hier. Am Dienstag versieht nur Therapiehund Buster seinen Dienst. Das Team der Werkstatt hat sich den österreichweiten Warnstreiks für mehr Gehalt und eine Reduktion der Arbeitszeit angeschlossen.