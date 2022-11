Streik bei Zügen und Obussen - auch in Salzburg dürften am Montag die Öffis ausfallen

Am Montag könnte es in ganz Österreich zu 24-stündigen Warnstreiks bei den Eisenbahnern kommen. In Salzburg wäre nicht nur der Schienenverkehr, sondern auch die Obus-Flotte der Salzburg AG betroffen.

SN/salzburg ag Eingeparkt bei der Remise an der Alpenstraße – das könnte am Montag ganztägig geschehen.