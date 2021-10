Streit um Grünraum und Wohnen trennt die Halleiner Parteien

Der Konflikt um den Abriss von zwei alten stadteigenen Häusern setzte sich in der Gemeindevertretung am Donnerstag fort. Die Grünen zogen aus Protest aus.

Der Konflikt um den geplanten Neubau an der Stelle von zwei alten stadteigenen Wohnhäusern mündete am Donnerstagabend in der Halleiner Gemeindevertretung in einem Eklat. Es ging um die Vergabe eines Baurechts in der Döttlstraße an die Genossenschaft Bergland auf 80 Jahre. Ursprünglich war eine klimafreundliche, aber teure Sanierung im Rahmen des Projekts Smart City vorgesehen.

Die ÖVP wollte, unterstützt von den Grünen, eine Vertagung erreichen. Das Konzept gefalle ihm zwar, aber "das ist nicht beschlussreif", erklärte Vizebürgermeister Florian ...