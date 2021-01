Streit um Hecken und Gräben: Ist Salzburgs Umweltanwältin zu kritisch?

Die Landesumweltanwaltschaft übt massive Kritik an einer geplanten Flurbereinigung im Flachgau. ÖVP-Agrarlandesrat Josef Schwaiger verteidigt das Projekt und will "ein klärendes Gespräch".

Damit Landwirte ihre Felder besser bewirtschaften können, werden zersplitterte Grundstreifen getauscht bzw. zusammengelegt und Hindernisse beseitigt. Solche komplizierten Flurbereinigungen dauern Jahre. Jetzt droht ein schon 2011 gestartetes Zusammenlegungsverfahren in Neumarkt am Wallersee an der Landesumweltanwaltschaft (LUA) zu scheitern. Das befürchten die Projektbetreiber.

Auf 284 Hektar sollen die Fluren um die kleinen Ortschaften Maierhof, Edthof, Thalham und Matzing neu geordnet werden. Rund 30 Bauernhöfe wären Nutznießer. Nachdem im Herbst die Verhandlung stattfand, will die Agrarbehörde beim Land in einigen Wochen den Bescheid erlassen. Die Umweltanwaltschaft besitzt Parteistellung und hat viele und massive Einwände eingebracht. Sie kritisiert Eingriffe in geschützte Lebensräume, das Landschaftsschutzgebiet und sogar ins Europaschutzgebiet Wallersee-Wenger Moor. Die ökologischen Maßnahmen böten keinen ausreichenden Ausgleich, so LUA-Mitarbeiter Lukas Bofinger. Das sei "fast schon ein Affront gegen den Naturschutz".

Es gehe unter anderem um geplante Verrohrungen geschützter Gewässer, Überfahrten und neue Gräben. Durch die Vergrößerung der Flurstücke von durchschnittlich einem halben auf einen Hektar würden Randstreifen und damit letzte Zwischenlebensräume für Tiere und Pflanzen verloren gehen. Gleiches gelte für geländeverändernde Maßnahmen: Kuppen würden abgetragen, Senken aufgefüllt. Auf Kritik stoßen weiters neue Wege, vor allem am Rand des Schutzgebiets.

"Unzufriedenstellend" sei dieses Vorhaben, sagt die 2019 bestellte Umweltanwältin Gishild Schaufler. Die Landschaft dort sei ohnehin schon ausgeräumt. Künftig würden zum Beispiel mit Hecken und Riedeln oft letzte Rückzugsräume für Insekten, Amphibien und andere Lebewesen beseitigt.

Die LUA sieht "eine Fortführung überholter landwirtschaftlicher Verfahren". Die Projektkosten betragen 1,49 Millionen Euro, Teile müssen die Grundeigentümer selbst tragen. Die öffentliche Förderung könnte besser in Direktzahlungen an die Bauern, für extensive Mähwiesen und weitere Umweltmaßnahmen verwendet werden. Die Gemeinde könnte ein Vorzeigemodell werden. Mit Heumilch wären höhere Marktpreise zu erzielen und der Tierbesatz "auf ein naturverträgliches Maß" zu reduzieren.

Besonders auf diese Vorschläge reagiert Agrarlandesrat Josef Schwaiger (ÖVP) verärgert: Wenn die LUA Agrarpolitik machen wolle, verkenne sie ihre Aufgabe, "das machen wir, dafür sind wir gewählt". Die Kritik überrasche ihn. Schwaiger hält sie im Großen und Ganzen für nicht gerechtfertigt. Natürlich könne man Details wie "einzelne Raine" finden, "aber die muss man auf Beamtenebene ordentlich ausreden können". Das Ganze komme ihm seltsam vor. "Ich habe das Gefühl, da geht es ums Rechthaben, und das ist nie ein guter Ratgeber." Er bekenne sich zum Naturschutz, "Salzburg ist eines der ökologischsten Bundesländer". Es habe auch in den Grundzusammenlegungen, beispielsweise in seiner Heimatgemeinde Berndorf, "eine sehr grüne Hand" bewiesen. Der Verfahrensaufwand sei enorm. Nun stelle die LUA unter ihrer neuen Chefin die Grundzusammenlegung de facto infrage. "So kommen wir nicht weiter."

Der Landesrat strebt deshalb "ein klärendes Gespräch" mit der Umweltanwaltschaft an. Zuvor gibt es am Montag eine interne Runde im Amt. Der Leiter der Agrarbehörde, Franz Moser, verweist auf Vorzeigeprojekte wie im Oichtental und auf mit dem Naturschutz abgestimmte Verfahren. Den Vorwurf aus der LUA, die Agrarbehörde agiere als Interessenvertretung der Landwirtschaft, könne er nicht akzeptieren. Und zu Neumarkt speziell: Im Europaschutzgebiet selbst würden praktisch keine Maßnahmen gesetzt. "Nur am Rand eine Erschließung, die unser fachlicher Naturschutz positiv sieht."