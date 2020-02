Entwarnung für die Tourengeher. Die Aufstiegsroute wird doch nicht gesperrt, aber der politische Streit geht weiter.

Das politische Klima in Hallein ist zwar eisig, aber wenigstens für die Tourengeher stehen die Zeichen nicht mehr auf Sturm. Die Aufstiegsroute auf den Zinkenkogel bleibt erhalten. Das ließ der Grundbesitzer und Halleiner ÖVP-Stadtrat Gottfried Aschauer am Dienstag in einer ...