Streit um Windräder in Flachau: Die Wogen gehen hoch

Das Auftreten des Alpenvereins gegen diverse Windkraftstandorte in Salzburg erzürnt nicht nur den zuständigen Landesrat. Die Betreiber des Projekts in Flachau sprechen von Willkür.

In einem internen Papier, das den SN vorliegt, hat der Alpenverein die elf vom Land definierten Vorrangzonen nach einem Kriterienkatalog bewertet. Das Fazit: Acht Standorte sind aus unterschiedlichen Gründen ungeeignet. Das einzige fortgeschrittene Projekt am Windsfeld in Flachau wird sogar a priori ausgeschlossen, da es sich um ein Schutzgebiet handle.

Marcus Scherer, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Windsfeld GmbH, reagiert verschnupft. "Der Alpenverein tut so, als ob er die Raumordnung wäre. Die Kriterien sind völlig willkürlich und nicht sachlich gestützt." ...