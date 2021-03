Strenge Maßnahmen für Muhr, Radstadt auf dem Weg der Besserung

Die Lungauer Gemeinde Muhr darf ab Donnerstag nur noch mit einem negativen Coronatest verlassen werden. Die Zahl der aktiv Infizierten ging am Dienstag steil nach oben.

Nach Radstadt und Bad Hofgastein wird es auch in Muhr im Lungau verpflichtende Coronatests vor der Ausfahrt geben. Die Beschränkungen treten am Donnerstag, 11. März, null Uhr, für vorerst zwei Wochen in Kraft. Ausreisende müssen einen negativen Coronatest vorweisen. Ein PCR-Test ist 72 Stunden lang gültig, ein Antigen-Schnelltest 48 Stunden. Polizei und Bundesheer werden kontrollieren.

In Muhr waren laut der Übersicht des Landes am Dienstag elf Personen als infiziert gemeldet. Die 7-Tages-Inzidenz lag bei 1443. Zumindest 15 seien ...