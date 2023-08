Plus

Etwas überraschend wird es in Strobl am Wolfgangsee nächstes Jahr zu einem Bürgermeisterwechsel kommen. Die ÖVP in der Gemeinde setzt auf einen neuen Kandidaten.

BILD: SN/BERTHOLD SCHMID Bürgermeister Josef Weikinger wird die ÖVP nicht mehr in die Wahl 2024 führen.