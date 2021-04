Strobl: Das Siegerprojekt wird noch nachverhandelt

Die Wolfgangseegemeinde plant ein neues Gemeindeamt. Dieses wird saniert, die Aufbahrungshalle neu errichtet.

Strobl am Wolfgangsee bekommt ein neues Gemeindezentrum. In trockenen Tüchern ist das Projekt aber noch nicht. Der Wettbewerb für die Realisierung sollte diese Woche in der Gemeindevertretung abgeschlossen werden.

Doch die Gemeinde hat noch einige Wünsche an den Gewinner. Diese sollen mit dem Architekten Ende April im Bauausschuss besprochen werden.

Fix ist, dass es zu keinem kompletten Neubau kommen wird. Das bestehende, vor zirka 120 Jahren errichtete, sanierungsbedürftige Gemeindeamt am Dorfplatz wird im Kern saniert. Der ...