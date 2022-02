Strom und Gas werden teurer: Salzburg AG gibt Preisanpassung bekannt

Nun ist klar, wie hoch die Tarifanpassung ab April für die bestehenden Kunden ausfällt und mit wie viel an Mehrkosten ein durchschnittlicher Haushalt rechnen muss. Die Landesregierung will unterdessen am Mittwoch ein Entlastungspaket präsentieren.

SN/robert ratzer Rund 250.000 Haushalte sind von der Tarifanpassung bei Strom und Gas ab 1. April betroffen.